بو صعب: هناك حاجة أوروبية لاتفاق الترسيم

أكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن “الأحد لدينا اجتماع مهم للغاية مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي يصل إلى لبنان، ونأمل أن يحمل معه أخباراً إيجابية”.

وأكد بو صعب في حديثٍ لقناة الـ”MTV”، “أننا أصبحنا في مرحلة تقارب كبيرة، ولبنان جانب قوي في هذا الملف وهناك حاجة أوروبية إلى هذا الإتفاق بعد أزمة الطاقة في العالم”، موضحاً أن “الفريق الآخر يقترب من الجانب اللبناني لتحقيق مطالبه بهدف الإسراع في التوصل إلى حل”.

من جهته، قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب ، إن هناك تفاؤلا أكبر من أي وقت سابق إزاء التوصل لاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عبر الوساطة الأمريكية.

وقال بو حبيب، وفقا لتغريدة على حساب الوزارة على تويتر “لم يسبق أن كان هناك تفاؤل بالقدر الموجود اليوم”.

وأشار إلى أن المسؤول الأمريكي الذي يتوسط في النزاع آموس هوكستين سيصل إلى بيروت في مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم بالرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني لترسيم الحدود.

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات بوساطة أمريكية لترسيم حدود بحرية مشتركة من شأنها أن تساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة وتمهيد الطريق لمزيد من عمليات التنقيب.