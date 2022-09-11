بو صعب يؤكد لصوت الناس تلقي لبنان احداثيات من هوكشتاين حول عوامات بحرية

اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان لبنان استلم من الموفد الاميركي اموس هوكشتاين احداثيات تتعلق بالعوامات البحرية.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “الحديث عن نقاط برّية وb1 كلام لم يحصل مع لبنان ولم يطلب احد من لبنان ان يتنازل عن اي نقطة برّية وهناك منطقة بين البلوكات والشاطئ نقاط تم الحديث عن ترتيب معين لها واليوم استلمنا احداثيات 6 نقاط منها”.

وتابع: “استلامنا للاحداثيات يؤكد ان اول اجابة قد طلبناها وصلت قبل مرور 48 ساعة على مغادرة الوسيط الاميركي وهذا امر جيّد على اي تصلنا أجوبة عن التساؤلات الاخرى في الاسبوع المقبل وصولا الى جواب خطّي في موضوع الترسيم يدرسه رئيس الجمهورية”.