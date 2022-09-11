الأثنين 15 صفر 1444 ﻫ - 12 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو صعب يؤكد لصوت الناس تلقي لبنان احداثيات من هوكشتاين حول عوامات بحرية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 12 - سبتمبر - 2022 12:54 صباحًا
الياس بو صعب

الياس بو صعب

A A A
طباعة المقال

اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان لبنان استلم من الموفد الاميركي اموس هوكشتاين احداثيات تتعلق بالعوامات البحرية.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “الحديث عن نقاط برّية وb1 كلام لم يحصل مع لبنان ولم يطلب احد من لبنان ان يتنازل عن اي نقطة برّية وهناك منطقة بين البلوكات والشاطئ نقاط تم الحديث عن ترتيب معين لها واليوم استلمنا احداثيات 6 نقاط منها”.

وتابع: “استلامنا للاحداثيات يؤكد ان اول اجابة قد طلبناها وصلت قبل مرور 48 ساعة على مغادرة الوسيط الاميركي وهذا امر جيّد على اي تصلنا أجوبة عن التساؤلات الاخرى في الاسبوع المقبل وصولا الى جواب خطّي في موضوع الترسيم يدرسه رئيس الجمهورية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    غسان حاصباني
    حاصباني لصوت الناس: من يختار رئيس تسوية يختار رئيس انهيار
    رئيس المجلس الاقتصادي- الاجتماعي شارل عربيد
    عربيد لصوت الناس: الواقع الاقتصادي لا يستقيم من دون تحديد نظام الدفع وتوحيد سعر الصرف
    رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس
    نقولا شماس يفنّد لصوت الناس خطّة الهيئات الاقتصادية: هكذا تعود الودائع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ديبي رو، زوجة نجم البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون
    زوجة مايكل جاكسون تفجر مفاجأة من العيار الثقيل
    نادين نسيب نجيم
    إحدى المتابعات تشعل غضب ندين نسيب نجيم: "رخيصة بتقبض ‏مصاري"‏
    الجيش اللبناني
    مجزرة طرابلس.. بيان تفصيلي من قيادة الجيش حول الحادثة