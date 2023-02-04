بو صعب يختتم زيارته الى واشنطن باجتماع هام في وزارة الخزانة الأمريكية

اختتم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب زيارته الى واشنطن مع النواب نعمة افرام ياسين ياسين و مارك ضو إضافة الى القائم بالأعمال في سفارة لبنان بواشنطن وائل هاشم والوفد المرافق بلقاء مع مساعدة وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى ايثون غولدريتش و مدير مكتب الشرق الأوسط ستيفن باتلير حيث تم مناقشة الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لإعادة تكوين السلطة بأسرع وقت ممكن.

وشرح بو صعب والنواب، خلال اللقاء؛ انعكاسات ازمة النازحين على لبنان والخطر الكبير من تفاقم الاوضاع اكثر بسبب عدم اهتمام المجتمع الدولي بإيجاد حل سريع و عادل لعودتهم.

من جهة أخرى اجتمع بو صعب بعد ظهر امس مع نائب مساعد وزير الخزانة الاميركية اريك ماير و كل من مدير مكتب الشرق الاوسط وشمال افريقيا انطوني ماركوس و مديرة مكتب الشرق الاوسط للجرائم المالية و تمويل الإرهاب جايمي كروت، حيث اكد بو صعب ان هذا الاجتماع كان من الاجتماعات المهمة جدا التي ختم بها زيارته، مشيرا الى ان النقاش تطرق لضرورة ان تشمل خارطة الطريق خطة التعافي ومحاربة الفساد الذي لم يقتصر فقط على قطاعات معينة او افراد بل شمل قطاع المصارف ايضا.

كما شدد بو صعب على ضرورة ان تعالج اعادة هيكلة المصارف هذا الموضوع.

ونقل بو صعب أيضا صرخة المواطنين اللبنانيين نتيجة الازمة الراهنة ولاسيما بسبب تفلت سعر الصرف ، على سبيل المثال لا الحصر، والذي يدير ازمته مصرف لبنان دون ان يعلم احد كيف ومتى وسبب تغير هذه الاسعار ، معتبرا ان من يدفع الثمن هو المواطن الذي خسر جنى عمره ، فيما اقلية معروفة هي التي لا تزال تستفيد من هذه الازمة بشكل غير شرعي و غير انساني .

وختم بو صعب مشيرا الى ان ما سمعه خلال هذا اللقاء إضافة الى الاجتماعات الأخرى يؤكد ان باستطاعة اللبنانيين الاكمال بعملية الإصلاح حتى النهاية.