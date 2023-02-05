بو صعب يشن هجوماً على "الأزلام المرتشين الفاسدين"!

شن نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بو صعب في ختام زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، هجوماً على من سماهم بـ “الازلام المرتشين الفاسدين”.

وغرّد بو صعب، عبر حسابه على “تويتر”، قائلاً:

“بختام زيارتي الى واشنطن، اؤكد ان النقاش في كل الاجتماعات التي حصلت كانت الاولوية فيها لمصلحة لبنان وهموم كل اللبنانيين ولم نعتد ان نشخصن هكذا لقاءات وهذا ما يجعل من الزيارة ناجحة وفق معيار الدول الكبرى، على عكس ما يفعل كتاب التقارير ممن امتهنوا الوشاية والازلام المرتشين الفاسدين”.

بختام زيارتي الى واشنطن، اؤكد ان النقاش في كل الاجتماعات التي حصلت كانت الاولوية فيها لمصلحة لبنان وهموم كل اللبنانيين ولم نعتد ان نشخصن هكذا لقاءات وهذا ما يجعل من الزيارة ناجحة وفق معيار الدول الكبرى، على عكس ما يفعل كتاب التقارير ممن امتهنوا الوشاية والازلام المرتشين الفاسدين. — Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) February 5, 2023