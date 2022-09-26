بو صعب يكشف موعد وصول العرض الخطي لهوكشتاين

عرض رئيس الجمهورية العماد “ميشال عون” مع نائب رئيس مجلس النواب “الياس بو صعب” نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك الاسبوع الماضي واللقاءات التي عقدها هناك مع الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية “آموس هوكشتاين” .وأكد بو صعب أنّ” العرض الخطي الذي سيرسله هوكشتاين من المتوقع وصوله الى بعبدا قبل نهاية الاسبوع الحالي”.

كذلك،استقبل عون الوزير السابق طارق الخطيب وعرض معه الاوضاع العامة والتطورات الحكومية الاخيرة، كما استقبل سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن وعرض معه العلاقات اللبنانية-الفاتيكانية.

بدوره، أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال “​وليد فياض​”، في تصريحٍ من القصر الجمهوري، إلى أن “رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​ التقى مع نظيره ​العراق​ي ​مصطفى الكاظمي​ واتفقا على زيارة وفد لبناني إلى العراق لتوقيع تجديد اتفاقية”.

وأوضح أن “زيارة ​الوفد اللبناني​ إلى ​إيران​ كانت إيجابية وقد نصل مع هبتها ومع العقد العراقي إلى تغذية بين 8 و10 ساعات”، لافتًا إلى أنه “يتم دراسة مواصفات ​الفيول​ الإيراني مقارنةً بمواصفات الفيول المطلوب، ونحن نتحدث عن أيام وأسابيع لوصوله وليس عن أشهر”.