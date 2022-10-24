بو عاصي: المشكلة تكمن في عدم احتكام المنظومة لمبدأ الديمقراطية

أشار عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب “بيار بو عاصي” إلى أن مقاربة “القوات اللبنانية” لإستحقاق رئاسة الجمهورية هي مقاربة مبدئية تتخطى الارقام والسيناريوات”، موضحاً عقب جلسة انتخاب الرئيس في ساحة النجمة: “مقاربتنا مبدئية إذ إننا نحتكم الى اللعبة الديمقراطية عبر حضورنا الى مجلس النواب وتأميننا النصاب وطرحنا لإسم مرشح. فيما المشكلة تكمن بعدم الاحتكام لروح ومبدأ الديمقراطية من قبل أحزاب المنظومة التي تعطّل النصاب في الدورة الثانية، إذ لا تمتلك مرشحاً وتلجأ الى التصويت بورقة بيضاء”.

وأضاف: “أمّا أحزاب وقوى المعارضة، فنكرّر دعوتنا لها من جديد للتكاتف والاتفاق على اسم بهدف إيصاله إلى سدة الرئاسة. من يملك اليوم الحظوظ الاعلى في هذا السياق هو النائب ميشال معوض”.

في السياق نفسه، لفت إلى ان “التراجع بعدد الاصوات لمعوض اليوم سببه الغياب، وتكتل الجمهورية القوية مستمر بدعمه وبتثبيت ترشيحه. كما هو مستمر بمد اليد لكل قوى المعارضة، وكذلك بالاعتراض على أداء المنظومة الذي يستسهل الذهاب إلى الفراغ بأهم موقع في الجمهورية اللبنانية”.

أمّا عن مدى استعداد “القوات” لمد اليد الى “التيار الوطني الحر” وحلفائه وهو يقول ان لديه مرشحاً ولكنه يتريث عن طرحه، فأجاب: “إذا كان لدى “التيار” أي مرشح فعلي فماذا ينتظر لإعلانه ونحن على مسافة أسبوع من الفراغ؟”.