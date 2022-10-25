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بو عاصي: الورقة البيضاء تقصي أحلام اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية

منذ 38 دقيقة
بيار بو عاصي

بيار بو عاصي

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أسف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، لإخفاق مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا أن “الامر غير مقبول بكل المقاييس وهو ناتج عن سياسية متعمدة يمارسها حزب الله وحلفاؤه من التيار الوطني الحر وحركة أمل”، ومشدداً على “أن ممارسات تعطيل استكمال النصاب والتصويت بالورقة البيضاء، دليل على عدم الاكتراث بحسن سير المؤسسات وبأعلى المناصب في الجمهورية اللبنانية”.

واعتبر في حديث لصحيفة “الفجر” المصرية، أنه “لا يوجد أدنى شك أن الورقة البيضاء تقصي أحلام اللبنانيين في انتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن الشعب انتخب النواب ليتخذوا قرارا يساهم في انتظام عمل مؤسسات الدولة، لا أن يضعوا ورقة تؤدي إلى شلل عمل المؤسسات وفراغ دستوري”.

كما رفض “جملة وتفصيلًا قول البعض أنه يتعين على المرشح للرئاسة تقديم أوراق اعتماده إلى حزب الله أولا للفوز بالانتخابات”، مضيفاً: “تكتل الجمهورية القوية يسعى لوصول رئيس منتخب إلى سدة الحكم يمثل تطلعات الشعب اللبناني لا رئيس إذعان لرغبات حزب الله أو غيره من القوى المتحالفة معه”.

ورداً على سؤال عن متى ينصرف السياسيون في لبنان عن المناكفات لتغليب مصالح البلاد، أجاب: “نحن في تكتل الجمهورية القوية وضعنا المصلحة العليا أولًا، فلم يرشح التكتل رئيسه الدكتور سمير جعجع بالانتخابات الرئاسية، على الرغم أن التكتل يمتلك أكبر كتلة نيابية مسيحية، أما بالنسبة الى الطرف الآخر فمن الواضح أن المصلحة الوطنية لا تعنيه وهي مجرد لعبة سلطة بالنسبة له”.

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