بو عاصي: تصدِّينا للعنف يساهم في إنقاذ مجتمعنا

أكد رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية النائب بيار بو عاصي أن الحديث عن العنف القائم على النوع الاجتماعي وتحديداً بحق المرأة هو حديث عن مبادئنا وقيمنا من خلال رفض الظلم الذي يطال نصف مجتمعنا، لذا بتصدينا للعنف والتهميش نعمل من أجل كل مجتمعنا وإنقاذ روحنا وذاتنا.

بو عاصي وخلال ندوة حول “العنف المبني على النوع الاجتماعي GBV” نظّمها منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية FAPPD بالتعاون مع الرابطة البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية APDA وبالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكانUNFPA ، أشار إلى أنّهم كبرلمانيين عرب يهتمون بشؤون السكان والتنمية، واعتبر أن من ميزات هذا المنتدى أن أعضاءه برلمانيون منتخبون لديهم اهتمامات مشتركة وهم منفتحون على الشراكة مع أطراف أخرى كمنظمات الأمم المتحدة والجمعيات غير الحكومية. كما شدّد على أن الشرط الأساسي لأي تعاون أن يستند إلى النزاهة أولاً وتشارك القيم ثانياً.

كذلك أكد بو عاصي ضرورة “التحلي بالجرأة لتخطي كل الحواجز أكانت اجتماعية أو دينية أو ثقافية وكذلك بالواقعية بحيث لا ندعي تغير المجتمع بشكل جذري ولكن لا بدّ من مراكمة الجهود في هذا المسار”.