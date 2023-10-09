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بو عاصي: "حزب الله" سيدمر لبنان بحال دخوله في معركة غزة

منذ 23 ثانية
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي، ألا ثقة بوعود حزب الله ولا بهذه الحكومة، مشيرًا إلى الحوار في العام 2006 حين وعد أمينه العام حسن نصرالله في مطلع تموز أنّ “فصل الصيف سيكون هادئًا ومزدهرًا”، وبعد ذلك بأيام خطف “الحزب” جنديين إسرائيليين واندلعت حرب تموز وفُتحت جهنم علينا ودُمرت البنى التحتية في لبنان.

كما شدد بو عاصي عبر “لبنان الحر” على أنّ “حزب الله” سيدمر لبنان في حال دخوله في معركة غزة، متمنيًا على الطبقة السياسية والشعب اللبناني منع زج لبنان في المعركة القائمة.

كذلك، أشار بو عاصي إلى أن لا خطط ولا استراتيجية لهذه الحكومة “الهجينة” وهي تتفرج على كل ما يحصل، معتبرًا أنه من غير المسموح زج لبنان بحرب من دون قرار سياسي لبناني من قبل الحكومة ومجلس النواب.

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