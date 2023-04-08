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بو عاصي: على الحكومة الاجتماع فوراً

منذ 14 ثانية
بيار بو عاصي

بيار بو عاصي

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غرّد النائب بيار بو عاصي عبر “تويتر”:

“حكومة هنيّة مشلولة أو متواطئة لتحويل لبنان صندوق بريد. على حكومة الرئيس ميقاتي الاجتماع فورا لاتخاذ خطوات تمنع استباحة السيادة وتعريض امن اللبنانيين للخطر بأجندات خارجية. إنها تجتمع لاسباب سخيفة وتخرّ صاغرة امام منتهك السيادة. هذا استهتار جبان بمصلحة الوطن العليا. بئس زمن رديء”.

 

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