بو عاصي: لن نتراجع عن مشروع بناء وطن دفنا رفاقنا على طريق تحقيقه

غرد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على “تويتر”:

“متل اليوم، 1 تموز 19، من 37 سنة، كنا 23 شاب، قررنا نطلع من حالة الاحباط ونبني وطنا.

وطن السيادة والحرية والعدالة لكل اللبنانيين.

يمكن كنا ولاد، بأعمارنا، يمكن كنا قلال، بعددنا، بس كنا وبعدنا كبار وأبدا مش قلال برؤيتنا وارادتنا وفعلنا.

مش رح نتراجع لنبني وطن وهيدا

مش شعار، هيدا مشروع، دفنا رفاقنا على طريق تحقيقه.

ما عنا شي اغلى نخسره.

وما حدا يهد علينا حيطان.

حيطان معهد بشير الجميل، ومجلس النواب والوزارات ومؤسسات الدولة بتشهد علينا.

سوا لآخر نفس والضحكة على وجوهنا وما منعطل هم الا الوعية قبل الضو عالرياضة الصباحية والباقي كله هين”.