بو عاصي من نيويورك: مصير الأمة اللبنانيّة في خطر نتيجة النزوح السوريّ

عقد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي خلال جولته في الولايات المتحدة الأميركية، اجتماعات عدة في نيويورك، مع ممثلي الدول في الأمم المتحدة ومجلس الأمن برفقة رئيس المركز اللبناني للمعلومات في واشنطن الدكتور جوزف جبيلي، د. ميلاني رفّول، والمسؤول في “القوات اللبنانية” في الانتشار غسان أبو سليمان.

بداية التقى بو عاصي المسؤولين في مكتب أمين عام الأمم المتحدة ومن ثم اجتمع إلى ممثلي فرنسا والامارات العربية المتحدة والقاصد الرسولي حيث، شدّد خلال هذه اللقاءات على ضرورة إيجاد حل لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وعدم الاكتفاء بالقول إن الظروف ليست مؤاتية اليوم لعودتهم وشكر لبنان على استضافتهم. وأردف قائلاً: “إن مصير الأمة اللبنانية أصبح في خطر نتيجة هذا النزوح”.

كما تطرّق بو عاصي إلى قضيّة انفجار مرفأ بيروت مؤكدًا أن من غير المقبول التّعمية على المسؤوليات والإفلات من العقاب. كذلك، نوّه بخطوة مجلس حقوق الانسان لافتًت إلى أنّ هذه الخطوة تبقى ناقصة ما لم يتم تشكيل لجنة تقصّي حقائق لإجلاء الحقيقة والملابسات كافة في انفجار 4 آب.

بو عاصي شرح لمحاوريه خطورة شلّ المؤسسات الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، وما لذلك من أثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان، داعيًا للاحتكام للدستور والروح الديمقراطية التي لطالما ميّزت لبنان.

وفي لقائه مع القاصد الرسولي في نيويورك السفير غابرييل كاتشا (الذي كان قاصداً رسولياً في لبنان)، شدّد بو عاصي على الخطر الذي يهدد الدور المسيحي في لبنان بحجة المحافظة على الوجود.

هذا ويلتقي بو عاصي اليوم الأحد الجالية اللبنانية في نيويورك ونيو جيرسي.