بو عاصي: نريد رئيسًا وقف ولو مرّة على قبر شهيد

نظّم مركز بعبدا – اللويزة في حزب “القوات اللبنانية” قداساً الهياً على نية الرئيس الشهيد بشير الجميل وشهداء المقاومة اللبنانية في كنيسة مار عبدا و فوقا في بعبدا، بحضور النائب بيار بو عاصي ممثلاً حزب “القوات اللبنانية”، و السيدة ياسمين جمهوري ممثلة حزب “الكتائب اللبنانية”، والاستاذ فرنسوا زعتر ممثلاً “حزب الوطنيين الاحرار”.

كما شارك في القداس كل من رئيس بلدية بعبدا اللويزة انطوان حلو، رئيس بلدية بسابا كلود ابي انطون، منسق بعبدا في “القوات” جورج مزهر، رئيس جهاز الشهداء و المصابين والاسرى في “القوات” شربل ابي عقل، رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة سينتيا الاسمر، رئيس مركز بعبدا جو الاسمر ومنسقو القضاء السابقون ورؤساء المراكز الحاليين في قضاء بعبدا.

بعد القدّاس، توجّه الحضور في مسيرة راجلة إلى نصب الشهداء حيث تم وضع الاكاليل، والقى بو عاصي كلمة استذكر فيها شهداء بلدة بعبدا وشهداء المقاومة اللبنانية وقدسية تضحياتهم، مؤكّداً مواصلة العمل لقيام لبنان الذي ضحوا بحياتهم في سبيله.

ثم تطرق بو عاصي إلى موضوع الانتخابات الرئاسية المقبلة وضرورة الاتيان برئيس ينقذ البلد ويشبه بمواصفاته الرئيس بشير الجميل وختم قائلاً: “كما دعا بشير نريد رئيساً وقف ولو مرّة على قبر شهيد”.