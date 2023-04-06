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بو عاصي يرد على بري: عجباً يا دولة الرئيس الزميل انك "تربحنا جميلة"!

منذ 59 ثانية
بيار بو عاصي

بيار بو عاصي

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قال النائب بيار بو عاصي في بيان، ردا على ما ورد في إحدى الصحف على لسان رئيس مجلس النواب نبيه برّي: “يا دولة الرئيس الزميل، لا صديق لنا سوى الشعب اللبناني ولا عزيز علينا سوى مصلحته العليا. لقد ضربت في العمق يا دولة الرئيس الزميل مصالح الشعب اللبناني منذ أقفلت المجلس النيابي في محطات عدّة. يضاف إلى كل ذلك أنك تربحنا جميلة بأنك لم تقم بردة فعل ضد القوات اللبنانية بعد حادثة عين الرمانة. عجبا يا دولة الرئيس الزميل انك تربحنا جميلة في وقت هاجم فيه مسلحون تابعون لك ولحزب الله عين الرمانة بالقاذفات الصاروخية والأسلحة المتوسطة والخفيفة تحت أعين وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، وما زلت تنكر هذه الوقائع الدامغة”.

أضاف: “وتعود يا دولة الرئيس الزميل الى المواجهة بين الموارنة. غريب الا يدرك رئيس مجلس النواب بأن هذه هي ثقافة الديمقراطية التي ضُرِبت في العمق منذ تحكّم محور الممانعة بزمام الأمور في لبنان في وقت كانت هذه الثقافة علامة فارقة للبنان بين دول المنطقة وكان للموارنة اليد الطولى في ارسائها”.

وتابع: “ختاماً يا دولة الرئيس الزميل، أقول لك آن الأوان كي يتنحى محور الممانعة جانبا لأنه تسبب حتى الآن بأضرار بنيوية عميقة في مجتمعنا من خلال ممارساته وممارسات وزراء المحور، وليس آخرها تعاقب وزراء المال وتواطؤهم مع حاكم مصرف لبنان واثقالكم لإدارات الدولة بأوزار المحسوبيات مما دمر الدولة ومؤسساتها والاقتصاد وعلاقات لبنان العربية وذبح المواطن فتبخر جنى عمره”.

وختم: “أنت على حق يا دولة الرئيس، لا صديق لنا سوى الشعب اللبناني ومصالحه”.

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