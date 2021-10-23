بو عاصي يرد على هيئة القصيبة في التيار: جملة أكاذيب

رد المكتب الاعلامي للنائب بيار بوعاصي في بيان، على كيفية تناول هيئة القصيبة في “التيار الوطني الحر” للاشكال الذي وقع في البلدة، وقال: “مرة جديدة يطالعنا التيار الوطني الحر بهيئاته المختلفة بجملة اكاذيب تدل ان دلت على حقارته ويأسه للتعويض عن افلاسه. آخرها بيان هيئة القصيبة في التيار المذكور، وهي القرية التي نحترم ونجل أبناءها الكرام.
ان النائب بو عاصي استأذن مناصري التيار الجلوس الى طاولتهم خلال وجوده في مطعم في البلدة كونه منفتح كنائب للامة على الرأي الآخر. وبعد أكثر من نصف ساعة على محاولة النائب فتح حوار جدي مع الحاضرين فوجئ بعدائية مفرطة فعاد الى طاولته تفاديا لتأزيم الوضع دون جدوى.
لكنه فوجئ باعتداء مناصري التيار بالضرب على مرافقيه من أمن الدولة، ليصار بعدها الى مغادرة المكان بناء على توصية المرافقين. يحتفظ النائب بوعاصي بحقه في الادعاء بحق كل من اعتدى على مرافقيه وعلى من يدعي بأنه حاول شهر سلاحه وهو محض كذب وافتراء، كما عودنا التيار اللا وطني واللاحر”.