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بو عاصي يرد على هيئة القصيبة في التيار: جملة أكاذيب

23 - أكتوبر - 2021
النائب بيار بو عاصي

النائب بيار بو عاصي

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رد المكتب الاعلامي للنائب بيار بوعاصي في بيان، على كيفية تناول ‏هيئة القصيبة في “التيار الوطني الحر” للاشكال الذي وقع في البلدة، ‏وقال: “مرة جديدة يطالعنا التيار الوطني الحر بهيئاته المختلفة بجملة ‏اكاذيب تدل ان دلت على حقارته ويأسه للتعويض عن افلاسه. آخرها ‏بيان هيئة القصيبة في التيار المذكور، وهي القرية التي نحترم ونجل ‏أبناءها الكرام. ‏

ان النائب بو عاصي استأذن مناصري التيار الجلوس الى طاولتهم خلال ‏وجوده في مطعم في البلدة كونه منفتح كنائب للامة على الرأي الآخر. ‏وبعد أكثر من نصف ساعة على محاولة النائب فتح حوار جدي مع ‏الحاضرين فوجئ بعدائية مفرطة فعاد الى طاولته تفاديا لتأزيم الوضع ‏دون جدوى.

لكنه فوجئ باعتداء مناصري التيار بالضرب على مرافقيه ‏من أمن الدولة، ليصار بعدها الى مغادرة المكان بناء على توصية ‏المرافقين. يحتفظ النائب بوعاصي بحقه في الادعاء بحق كل من اعتدى ‏على مرافقيه وعلى من يدعي بأنه حاول شهر سلاحه وهو محض كذب ‏وافتراء، كما عودنا التيار اللا وطني واللاحر”.‏

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