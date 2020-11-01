بو فاضل: باسيل هو الممسك بالعهد.. ولن يكون هناك حكومة بالفترة القريبة

أشار الكاتب والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل إلى أنه بالفترة القريبة لا يوجد حكومة منذ الآن حتى أسبوع أو 10 أيام، وهناك نوع من الإنتكاسة حيث أثبت اللبنانيون أنهم قاصرون، في وقت الفرنسي لديه مشكلة كبيرة مع المسلمين المتطرفين، والأميركي لديه انتخابات، ونحن لا يمكننا ان نحل مشاكلنا بأيدينا”، مفيداً بأن “الحريري لم يقم بزيارة القصر الجمهوري أيام الجمعة والسبت والأحد.
وأوضح كذلك أن “أحد مشاكل تشكيل الحكومة هي بعدم رغبة القوى السياسية بإعطاء وزارة الدفاع للرئيس عون، ووزارتي الداخلية والعدلية للتيار الوطني”، مفيداً بأن “الحريري اليوم تسرع وأعطى وعوداً للجميع”، مؤكداً أن “الحكومة ستكون مؤلفة من 20 وزيراً، وهذا أمر محسوم بين الأفرقاء”.