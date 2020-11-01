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بو فاضل: باسيل هو الممسك بالعهد.. ولن يكون هناك حكومة بالفترة القريبة

منذ 4 دقائق
جوزيف بو فاضل

جوزيف بو فاضل

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أشار الكاتب والمحلل السياسي ​جوزيف أبو فاضل​ إلى أنه بالفترة القريبة لا يوجد حكومة منذ الآن حتى أسبوع أو 10 أيام، وهناك نوع من الإنتكاسة حيث أثبت ​اللبنانيون​ أنهم قاصرون، في وقت الفرنسي لديه مشكلة كبيرة مع المسلمين المتطرفين، والأميركي لديه انتخابات، ونحن لا يمكننا ان نحل مشاكلنا بأيدينا”، مفيداً بأن “الحريري لم يقم بزيارة ​القصر الجمهوري​ أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأوضح كذلك أن “أحد مشاكل ​تشكيل الحكومة​ هي بعدم رغبة القوى السياسية بإعطاء ​وزارة الدفاع​ للرئيس عون، ووزارتي الداخلية والعدلية للتيار الوطني”، مفيداً بأن “الحريري اليوم تسرع وأعطى وعوداً للجميع”، مؤكداً أن “الحكومة ستكون مؤلفة من 20 وزيراً، وهذا أمر محسوم بين الأفرقاء”.

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