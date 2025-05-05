الأثنين 7 ذو القعدة 1446 ﻫ - 5 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيار الأشقر: وجود الإماراتيين في لبنان يعطي دفعًا إيجابيًّا للسياحة

منذ 3 دقائق
مطار بيروت- ارشيف

مطار بيروت- ارشيف

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، أن “قرار دولة الإمارات العربية المتحدة برفع حظر السفر عن رعاياها إلى لبنان خطوة مباركة في غاية الأهمية وذات دلالات كبيرة”، معتبراً أنها “تفتح الطريق لعودة الرعايا الخليجيين إلى لبنان، تلك العودة التي كنا ننتظرها منذ سنوات”.

وأشار الأشقر في بيان، إلى أن “الإماراتيين هم إخوة وسياح ومستثمرين كبار في لبنان، ووجودهم ثروة لبلدنا ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، إنما أيضاً على الصعيد المعنوي والإنساني والأخوي”.

وتوقع أن “يتحسن الواقع في لبنان مع عودة الإماراتيين، لأن مجيئهم يعطي دفعاً كبيراً للقطاع السياحي بعد سنوات من المعاناة، خاصة وان السياح الخليجيين هم العمود الفقري للسياحة والإستثمار”.

وكشف عن أن “هناك توجيهات من قطر لرعاياها بالمجيء إلى لبنان”، متمنيا أن “نشهد قريباً الخطوة الكبيرة المنتظرة برفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان”، مشيراً الى أن “أعداد السياح السعوديين إلى لبنان هي بالواقع كبيرة جداً، نظراً لعدد الشعب السعودي الكبير، وبالإضافة الى كونهم سياح فهم أيضاً مستثمرون ورفع الحظر عن مجيئهم بمثابة خطوة ثانية وهامة على طريق النهوض بالبلد”.

 

وختم الأشقر بيانه بتقديم الشكر الى قيادة الإمارات وبشكل أساسي الى رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا القرار المبارك الذي نتوسم به خيراً للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش العماد رودولف هيكل أثناء تفقده عددًا من الوحدات المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني
    قائد الجيش تابع مع زواره الأوضاع العامة
    الرئيس جوزاف عون
    الرئيس عون يستقبل وفد صندوق دعم مرضى السرطان
    الجيش اللبناني
    عمليات دهم للجيش وتوقيف 23 شخصًا

    الأكثر قراءة

    الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
    إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
    مرضى السرطان- تعبيرية
    لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً
    منطقة الشرق الأوسط
    طبول الحرب تدق في الشرق الأوسط.. هل نشهد "الارتطام الكبير"؟