بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين

أعلن مدير “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” بيار خوري عن إطلاق مصرف الإسكان قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من الإثنين المقبل 20 الجاري، مشيراً إلى أن قيمة القرض تتراوح ما بين 75 مليوناً و200 مليون ليرة على فترة استرداد تمتد خمس سنوات بالليرة اللبنانية بفائدة 4،99% وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقرّه الكويت”.

واعتبر في حديث لبرنامج “صار الوقت”: ” أن “هذه الخطوة هي جزء من الحلول لأزمة ارتفاع فاتورة المولدات الكهربائية والتقنين القاسي لكهرباء لبنان”، وقال: المبادرة أطلقها الرئيس المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مشكوراً، وهذا النوع من القرض موجّه إلى أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، إذ أننا نرى اليوم إقبال الطبقة الميسورة على شراء ألواح الطاقة الشمسيّة، أما ذوو الدخل المحدود والمتوسّط فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلاً، لذلك سيمكنهم تأمين الطاقة الشمسيّة عبر التقدّم بطلب الحصول على قرض “الطاقة الشمسيّة” من مصرف الإسكان بدءاً من يوم الإثنين المقبل وعبر الموقع الإلكتروني الخاص للمصرف الذي يتم إطلاقه الأسبوع المقبل.