الأثنين 8 ذو الحجة 1442 ﻫ - 19 يوليو 2021 |
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بيار عيسى: انتخابات المهندسين هي “بروفا”

منذ ساعتين
بيار عيسى

بيار عيسى

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أكد الامين العام لحزب الكتلة الوطنية بيار عيسى ان الكتلة الوطنية كانت معنية بـ”النقابة تنتفض” منذ بدئها من حوالي العام، مشيرا الى ان المعارضة برهنت انها حين تكون موحدة، تكون وحدتها قوّة والنتيجة تكون كاسحة.

ولفت عيسى في في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي”، الى انه “بعد 17 تشرين حصل اكثر من انتصار منها الانتصارات الطالبية، والمؤشرات باتت كثيرة ولذلك اصبحت احزاب السلطة اشرس، واليوم استعملت كافة الاساليب ومن ضمنها الـfake news” .

وأعلن عيسى ان انتخابات المهندسين هي “بروفا”، واحزاب ومجموعات المعارضة برهنت جميعها مسؤولية وتفانيا وتنسيقا، وهذا مؤشر بالنسبة للانتخابات النيابية وايضا البلدية، وقال: “المعارضة تتنظّم ولو كنت مكان احزاب السلطة “كنت بعتل همّ”.

وأشار عيسى الى ان “هناك 5 ملايين لبناني لا يريدون شبرا محتلا ولا يريدون تبعية لا لايران ولا لغيرها، والسيادة امر اساسي والمقاومة امر اساسي وعدم التبعية للخارج امر اساسي بنفس الوقت”، معتبرا ان “ما وصلنا اليه فيه مسؤولية على كل الدول التي كانت معنية بقضيتنا والدول التي تساعدنا تساعد من باب المسؤولية من جهة ومن باب المصلحة من جهة أخرى”.

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