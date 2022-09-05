الأثنين 9 صفر 1444 ﻫ - 5 سبتمبر 2022 |
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بيانٌ لمصرف لبنان بشأن الرواتب

منذ 13 دقيقة
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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اعلن مصرف لبنان في بيان، انه “حول الى المصارف كافة الرواتب لموظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية الواردة اليه من وزارة المالية، و باشر ايضا بتحويل رواتب الديبلوماسيين عن الاشهر السابقة”.

وافاد انه “قام بتسديد جميع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمساعدة الاجتماعية للمصارف بالدولار الاميركي وبشكل نقدي وعلى سعر منصة صيرفة”.

ومن جهة اخرى، يقوم مصرف لبنان ايضا ب”دفع كافة المنح المدرسية للعسكريين وموظفي القطاع العام الواردة عبر تعاونية موظفي الدولة نقدا بالدولار الاميركي وفق سعر منصة صيرفة”.

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