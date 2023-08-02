بيانٌ لنقابة أصحاب المُستشفيات حول مُستحقاتها

صدر عن نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، البيان الآتي:

“أصدرت وزارة المال بياناً في 28 تموز الفائت تكشف فيه أنها “صرفت جميع المبالغ المتوجّبة لوزارة الصحّة العامة من غسيل الكلي والأمراض المستعصية، وبلغ مجموعها 728 مليار ليرة لبنانية”.

في حين علمت نقابة أصحاب المستشفيات أن المبالغ التي ستسدّد للمستشفيات لا تتجاوز الـ84 مليار ليرة فقط، وهي جزء ضئيل من مستحقاتها.

إن النقابة تذكّر بأن المستشفيات لم تتقاض فواتيرها عن مرضى وزارة الصحة والتي تعود حتى شهر أيلول 2022، مما يشكّل عبئا عليها لا سيما لجهة تأمين الادوية والمستلزمات لمرضى غسيل الكلي ويهدّد إمكانية الاستمرار في تقديم هذه الخدمة”.