الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
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بيانٌ من المديرية العامة للأحوال الشخصية... وهذا ما جاء فيه

منذ ساعتين
بيانات قيد

بيانات قيد

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أعلنت المديرية العامة للأحوال الشخصية في بيان انه “بناء على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 3/2022 تاريخ 31/1/2023 المتعلق بشروط وآلية سداد رسم الطابع المالي بموجب إشعار تسديد أو أمر قبض، أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميما طلبت بموجبه من دوائر وأقلام النفوس قبول طلبات إنجاز بيانات القيد العائلية والإفرادية وتنفيذ وثائق الوقوعات المقدمة من المواطنين أكانت مرفقة بالطوابع المالية المتوجبة لها أو بإشعارات دفع الرسم المالي الصادرة عن الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية وذلك وفقا لآلية ستطبق من قبل موظفي دوائر وأقلام النفوس”.

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