بيانٌ هام للصليب الأحمر: تحقيق كامل يحصل من قبل جهة محايدة

صدر عن الصليب الأحمر البيان الآتي:

يأخذ الصليب الأحمر اللبناني على محمل الجد الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كل عام، يستفيد أكثر من نصف مليون شخص في لبنان من الخدمات الصحية وبرامج الإغاثة التي يقدمها الصليب الأحمر اللبناني عبر شبكة تتكون من آلاف المتطوعين والموظفين.

خلال تنفيذ مهمته الإنسانية، يجهد الصليب الاحمر اللبناني لتطبيق أعلى معايير السلوك الاخلاقي، ويتّبع سياسة عدم التسامح مطلقا مع التحرش، والتحرش الجنسي، والتمييز، وإساءة استعمال السلطة، كما والاستغلال والاعتداء الجنسي، وكذلك أي اتصال جسدي آخر غير مرغوب فيه أو أي عنف أو تهديدات بالعنف الجسدي.

تطبيقا لهذه السياسة وإجراءاتها في ما يتعلق بالحماية من التحرش الجنسي، لقد اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية الملائمة، وحاليا يتم إجراء تحقيق كامل من قبل جهة محايدة ومستقلة في كافة الادعاءات المتداولة وبمجرد اكتمال التحقيق، ستتخذ القرارات الملائمة وإجراءات المتابعة وفقا لنتائج التحقيق المذكور، وسندا للسياسات والانظمة الداخلية المرعية الإجراء.

يجدد الصليب الأحمر اللبناني التزامه بضمان بيئة عمل آمنة تحمي كرامة وحقوق جميع المستفيدين والمتطوعين والموظفين لديه، بما يتماشى مع مبادئه وقواعد السلوك لديه.