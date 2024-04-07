بيان إسرائيلي خطير.. استكملنا استعداداتنا لحرب مع سوريا ولبنان!

أعلن الجيش الإسرائيلي، (الأحد 7-4-2024)، استكماله مرحلة أخرى من الاستعداد لحرب محتملة على جبهته الشمالية مع لبنان وسوريا.

وأضاف الجيش في بيان بعنوان (الاستعداد للانتقال من الدفاع للهجوم) “على مدى الأيام القليلة الماضية، اكتملت مرحلة أخرى من استعداد القيادة الشمالية للحرب، مع التركيز على مخازن الطوارئ التشغيلية لتعبئة واسعة النطاق لقوات جيش الدفاع الإسرائيلي عند الحاجة”.

ويتواصل التصعيد الميداني بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله على الحدود مع لبنان، فيما بدا أن دائرة الاستهداف الإسرائيلية تتسع يوما بعد يوم حتى جاوزت شمال نهر الليطاني بضعة كيلومترات.

وركز الاحتلال عملياته الدقيقة فاغتال شخصيات بارزة في كادر حزب الله الميداني، أبرزهم حسام طويل (الحاج جواد)، أحد قادة “قوة الرضوان” الذي اغتيل في 8 يناير/كانون الثاني 2024.

كما سحب الاحتلال من قطاع غزة جميع عناصر الفرقة الـ36 التي تضم لواء غولاني، واللواء 188، واللواء السابع من سلاح المدرعات والمدفعية والهندسة، وربط المراسل العسكري لموقع “والا” الإلكتروني أمير بوحبوط ذلك بسعي الاحتلال “للحفاظ على كفاءة القوات في ظل التهديدات على الجبهة الشمالية مع لبنان”

ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد استهداف مجمع عسكري لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على مجمع عسكري يحتوي على سبعة مباني عسكرية تابعة لقوة الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الخيام.

وأشار أدرعي أيضاً إلى استهداف مقر قيادة عسكري لحزب الله في قرية طورا، إضافة إلى مهاجمة مصادر إطلاق القذائف الصاروخية نحو منطقة هضبة الجولان ومنارا في كوكبا وميس الجبل.