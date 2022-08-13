بيان الجمعية اللبنانية لأطباء العين.. احذروا هذه العملية!!

صدر عن الجمعية اللبنانيه لاطباء العين البيان التالي:

“تحذِّر الجمعية اللبنانيه لاطباء العين مما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الاعلام، عن عملية تغيير لون العيون التجميلي بواسطة الليزر.

ومن موقع المسؤولية والحرص على صحّة وسلامة عيون المواطنين ، يهم الجمعية تبيان الحقائق العلميه وتوضيحها كما يلي :

– اولاً: إن هذه العمليات لم يتم تبنّيها او المصادقة عليها من قِبل اي هيئه عالميه او محليه بداعي تغيير لون العيون التجميلي.

– ثانياً: إن استخدام مثل هذه العملية هو محصور بحالات محدوده جداً، تتمثل ببعض حالات التشوه الخلقي في قزحية العين، او التشوه الناجم عن حالات مرَضية لقرنية العين.

– ثالثاً: ان المضاعفات والآثار الجانبيه التي قد تنجم عن اجراء هذه العمليه للعيون السليمه، كثيره وخطيره وقد تصل الى حد فقدان البصر.

– رابعاً: ان هذه العمليه بالتاكيد سوف تعيق اجراء فحص العيون بشكل دقيق وكامل، كما انها سوف تصعّب الإجراءات التشخيصية ، وتضاعف خطورة اي عمليات او علاجات في المستقبل القريب والبعيد ( عملية الماء الزرقاء على سبيل المثال ).

هذا ناهيك عن خطر حصول التهابات جرثومية او تحلل القرنية من جراء وجود المواد الملونه داخل القرنيه.

– خامساً: ان تقنية Femtolaser موجوده منذ فترة طويله، ويتم استخدامها في معالجة حالات ضعف النظر، وموقف الجمعيه اللبنانيه ليس ضد التقنية بحد ذاتها، بل ضد سوء استخدامها لغير الاهداف الموافق عليها عالميًا ، بحسب كل الهيئات الناظمه للاعمال الطبيه والجراحية.

وبناء عليه، تؤكد الجمعية اللبنانيه لاطباء العين على ان التسويق لهكذا عملية عبر وسائل التواصل او وسائل الاعلام ، كإجراء تجميلي ، يتنافى مع عُرف واخلاق المهنة الطبيه.

كما ان التسويق لها على انها عمليه آمنه ودون مضاعفات يعتبر تضليل للرأي العام.

إن الجمعية تحذر المواطنين من الوقوع ضحية لهذا التضليل وتدعوهم الى استشارة طبيب العيون الاخصائي ، او مراجعة الجميعة على البريد الالكتروني