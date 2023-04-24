بيان "الخارجية" بشأن اللبنانيين العالقين في السودان

صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:

“نظرا” لعدم تمكن عدد محدود من اللبنانيين من الالتحاق بقافلة الاجلاء من الخرطوم التي تم تنظيمها فجر يوم الاحد الماضي، تعلن وزارة الخارجية والمغتربين أنه سيتم إستثنائيا” ولمرة واحدة فقط العمل على إجلاء من تبقى من اللبنانيين، إذا سمحت الظروف الميدانية بذلك، إما غدا” يوم الثلثاء الواقع في ٢٥ نيسان ٢٠٢٣ أو يوم الأربعاء الواقع في ٢٦ نيسان ٢٠٢٣ كحد أقصى، علما” أن التاريخ النهائي لهذه الرحلة المزمع تنظيمها مرتبط بإمكانية تأمين حافلة نقل، الوضع الأمني الميداني، وسلامة الطريق.

على اللبنانيين الراغبين بالمغادرة التواجد قبل هذا التاريخ في فندق روتانا- الخرطوم حيث ستنطلق القافلة، آخذين بعين الاعتبار أن الظروف الميدانية قد لا تسمح بالمساعدة على تنظيم عملية إجلاء أخرى بعد الانتهاء من العملية الثانية المزمع تنفيذها”.