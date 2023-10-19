بيان توضيحي من الجيش حول ما حصل مع فريق إعلامي في "حولا"!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩، أثناء قيام فريق إعلامي من ٧ أشخاص بالتغطية الإعلامية قرب موقع العبّاد التابع للجيش الإسرائيلي في خراج بلدة حولا، استهدفهم عناصر الجيش الإسرائيلي بأسلحة رشاشة ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر.

وقد عملت دورية من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على نقل الشهيد والمصاب إلى أحد المستشفيات، ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن”.

وقال المتحدث باسم يونيفيل أندريا تيننتي “الجيش اللبناني طلب مساعدة يونيفيل لسبعة أفراد تقطعت بهم السبل قرب الخط الأزرق، بالقرب من ضريح الشيخ عباد، خلال تبادل كثيف لإطلاق النار عبر الخط الأزرق”.

وأضاف أن قوات يونيفيل اتصلت بالجيش الإسرائيلي لتطلب منه وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ المجموعة. وأردف “من المأساوي أن أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث وتسنى إنقاذ الآخرين”.

وتشهد منطقة الحدود تبادل إطلاق النار منذ السابع أكتوبر تشرين الأول، عندما أطلقت حركة حماس عملية طوفان الأقصى جنوب إسرائيل وشنت القوات الإسرائيلية هجوما مضادا على غزة.