بيان توضيحي من مخاتير التبانة – طرابلس حول تقديمات الـ400 ألف ليرة

صدر عن مخاتير التبانة – طرابلس البيان التوضيحي التالي:

“بعد صدور عدة بيانات وتصاريح رسمية من دولة الرئيس حسان دياب ووزرائه الكرام على التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي بان الحكومة ستقدم مبلغ 400 الف ليرة لبنانية للشعب اللبناني تعويضا عن الاضرار والاعطال التي تسبب بها وباء “كورونا” عن طريق البلديات باستمارات تعبأ عبر الرابط الالكتروني

ونحن مكاتبنا غير مجهزه بهذه التقنيه ومنذ ذلك الوقت كان مدراء المدارس وبعض المتطفلين يسجلون اسماء الناس. ومن ثم سمعنا ان الاسماء اصبحت جاهزة وسيبدأ الجيش اللبناني خلال ايام بالتوزيع.

وقد علمنا بالتواتر ان هذا التوزيع سيكون فيه اجحاف لمدينتنا طرابلس الحبيبة واهلها الكرام والتبانة خاصة كون أبناء التبانه يقيمون في إحياء طرابلس كافة

لذالك وحفاظا على كرامة مدينتنا طرابلس ومنطقتنا التبانة.

نسجل تحفظنا واعتراضنا على هذه الطريقة لأننا سنكون تخلينا عن خدمة أبناء التبانة كافة والشعب المظلوم”.