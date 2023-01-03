الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
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بيان جديد لمعهد البحوث الصناعية

منذ 6 دقائق
معهد البحوث الصناعية

معهد البحوث الصناعية

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صدر عن معهد البحوث الصناعية بياناً بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال كانون الأول 2022.

– البيانات الجمركية المسجّلة والمعالجة في المعهد 2.508 بيان جمركي.
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد.
(Pre-shipment)33 بياناً جمركياً.
– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 731 بياناً جمركياً.
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 512 بيانا جمركيا.
– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1232 بيانا جمركيا.
– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.319 بيانا جمركيا.
– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 34 بيانا جمركيا.

وتوزّعت على الشكل الآتي: مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (17)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (10)، أجهزة طاقة (2)، أجهزة ضغط (1)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (1).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 31 بيانا جمركيا.
– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيانات جمركية. وهي مفصلة على الشكل الآتي:

مسحوق غسيل – نسبة الملح 42.2 في المئة ونسبة المواد الفعالة 2.6 في المئة- 720 كغ – تركيا – مرفأ بيروت/مسحوق غسيل – نسبة الملح 49 في المئة ونسبة المواد الفعالة 7.5 في المئة – 66320 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/قوارير غاز – السلامة العامة وعدم وجود أي معلومات تقنية – 200 قطعة – الصين – مرفأ بيروت.

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