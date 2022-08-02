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بيان جديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات

منذ 11 دقيقة
الانتخابات

الانتخابات

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أصدرت هيئة الإشراف على الإنتخابات، بيانا أعلنت فيه الإجراءات المتخذة بحقّ وسائل الإعلام والمرشّحين واللوائح كافة. ونص على ما يلي:

“استناداً إلى أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، وعملاً بمبدأ الشفافية، ونتيجة أعمالها في مراقبة الإعلام والإعلان والتمويل والإنفاق، تعلن هيئة الإشراف على الإنتخابات أنها قامت بالإجراءات التالية:

أولاً: إحالة بعض وسائل الإعلام على محاكم المطبوعات عددها 592، بسبب المخالفات التالية :

– تشهير وقدح وذمً.

– مخالفات استطلاع رأي.

– خطاب كراهية (تخويف ، تهويل، تخوين وغيره)

– خرق الصمت الإنتخابي.

ثانياً: إحالة شكاوى جزائية إلى النيابات العامة كافة في لبنان عددها 25، تتضمّن رشاوى وعرقلة العملية الإنتخابية وغيرها من جرائم جزائية.

ثالثاً: إحالات إلى وزارة الداخلية والبلديات لفرض غرامات قدرها مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير بشأن مخالفات تقديم البيانات الحسابية الشاملة وفقاً لما يلي:

– اللوائح التي لم تتقدّم ببياناتها الحسابية الشاملة وعددها 16 ، ولائحة واحدة تقدّمت خارج المهلة.
– المرشحون الذين لم يتقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة وعددهم 356.
– المرشحون الذين تقدّموا ببياناتهم الحسابية الشاملة خارج المهلة وعددهم 22.

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