بيان جديد من الخارجية الإماراتية بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الانتهاء من “عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية وتزامنا مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إليه”.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة خالد عبدالله بالهول: “من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات”.

وأشار بالهول إلى أنه “تمّت متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام”.

يشار إلى أن مصدر إماراتي رفيع كان قد أكد لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أنه “سيتم عرض مقر السفارة الإماراتية في لبنان للبيع” مضيفاً “لم يعد هناك اي دبلوماسي او موظف اماراتي من وزارة الخارجية في لبنان” لافتاً إلى أن “عودتهم مرتبطة بعودة السيادة لهذا البلد”.