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بيان جديد من "الخارجية" حول أوضاع اللبنانيين في السودان

منذ 8 دقائق
الخارجية اللبنانية

الخارجية اللبنانية

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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان الاتي:

في إطار التشاور والمواكبة المستمرة لأوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان بين وزير الخارجية والمغتربين ورئيس مجلس الوزراء، تتابع وزارة الخارجية والمغتربين تنسيقها مع سفارتي لبنان في كل من الخرطوم والقاهرة والهيئة العليا للإغاثة لإحصاء كافة اللبنانيين الراغبين بمغادرة السودان، فور توفر الظروف الأمنية واللوجستية الملائمة لذلك، علماً أن خطوط الاتصال والتعاون مفتوحة مع كافة الدول الصديقة، لا سيما فرنسا، لكي يتم إجلاء اللبنانيين في حال تقرر اعتماد خطط إجلاء للرعايا الأجانب.

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