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بيان جديد من "الخارجية" حول إجلاء اللبنانيين من السودان

منذ 47 ثانية
وزارة الخارجية

وزارة الخارجية تدين حادثة اليونيفيل

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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تبلغت من سفيرة لبنان في السودان إجلاء الـ٥٢ شخصا الذين قدموا بالأمس من الخرطوم على متن باص فجر اليوم الإثنين الواقع في ٢٤ نيسان ٢٠٢٣، من مدينة بورسودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية وهم في طريقهم الآن الى مدينة جدة السعودية.

ولفتت الوزارة الى أن وصولهم المنتظر الى بر الأمان لم يكن ممكنا لولا مساعدة المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، تقدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بخالص الشكر من قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزير خارجيتها الامير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود والسفير السعودي في السودان ومعاونيهم على التسهيلات كافة والمساعدة التي قدمتها خلية الازمة السعودية لاجلائهم، واستقبالهم كضيوف للملكة في مدينة جدة، تمهيدا لعودتهم الى وطنهم بالسرعة المرجوة.

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