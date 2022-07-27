الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان جديد من وزارة المال عن موظفي الإدارة العامة.. هذا ما جاء فيه

منذ 9 دقائق
وزارة المالية

وزارة المالية

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعلام يوسف الخليل ان اللجنة الوزارية التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي قد وافقت على الطرح الذي أعدته وزارة المالية وقدمته الى اللجنة في إجتماع اليوم والذي يقضي بإعطاء بدل إنتاجية مقطوع يومياً للموظفين، العاملين في الإدارة العامة يتراوح بين 150 و350 ألف ليرة يومياً شرط حضور المستفيد ثلاثة أيام أسبوعياً على الأقل وذلك من نهار الاثنين حتى نهار الخميس من كل اسبوع خلال الدوام الرسمي.

وعلى الفور أعدت وزارة المالية مرسوماً بهذا الشأن ووقع عليه الوزير الخليل وقد تم تحويله الى رئاسة مجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني ويصبح نافذاً.

    المزيد من أخبار لبنان

    إهراءات مرفأ بيروت المدمرة
    تحذير للبنانيين.. هذا ما عليكم فعله في حال انهارت إهراءات مرفأ بيروت!
    لقاء تشاركي وحواري مع كتلة نواب قوى التغيير
    كتلة نواب قوى التغيير في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
    مصرف لبنان
    كم بلغ حجم التداول اليوم على منصة "صيرفة"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟