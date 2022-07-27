الأربعاء 28 ذو الحجة 1443 ﻫ - 27 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان صادر عن الوحدات المالية في بيروت والمحافظات

منذ 5 دقائق
الرواتب- تعبيرية

الرواتب- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

اعلنت الوحدات المالية في بيروت والمحافظات انه “بعد المداولات التي حصلت بين رؤساء الوحدات في وزارة المالية حول التطورات الجديدة الحاصلة والتي تمثلت بتأمين جزء من مطالب موظفي الادارة العامة، وذلك لمدة شهرين فقط على ان يصدر المرسوم الخاص بتلك التعويضات قريبا. ولمقابلة هذا التطور الايجابي بايجابية، تم الاتفاق أن تعمد مديريتا الصرفيات والخزينة غدا الى دفع المساعدة الاجتماعية للعسكريين والمتقاعدين على ان يتم متابعة مسار المرسوم المتعلق بتعويضات موظفي الادارة العامة وبالتالي يبقى اضراب موظفي وزارة المالية قائما في الوقت الراهن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    شركة أوجيرو
    أوجيرو توقف أعمال الصيانة والخدمات حتى هذا التاريخ
    ارتفاع أسعار البنزين في لبنان
    هل سيصبح ​سعر البنزين​ بالدولار كليا؟
    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    فياض: منفتحين على الترحيب ب​الفيول​ من أي دولة صديقة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    الدولار و الليرة اللبنانية
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء.. كم بلغ مساء اليوم؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟