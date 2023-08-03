الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
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بيان عاجل من "تاتش"

منذ 6 دقائق
شعار شركة تاتش

شعار شركة تاتش

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أعلنت شركة “تاتش” في بيان عاجل، أن “نظام خدمة الرسائل القصيرة SMS توقف عن العمل، مما اثر سلبا على بعض الخدمات المتعلقة بنظام خدمة الرسائل القصيرة، ولقد عمل الفريق التقني على معالجة جزء كبير من المشكلة من خلال تحويل بعض الرسائل المهمة ( مثل خدمات المصرفية، رموز التفعيل التابعة لمنصات التواصل الاجتماعي ، تنبيهات الخاصة للمشتركين،…)”.
أضافت: وعليه، ستمدّد تاتش مهلة تجديد الاشتراك بخدمة البيانات للخطوط المدفوعة سلفاً ليوم إضافي، تفادياً لانقطاعها،. وتطلب الشركة من زبائنها اعتماد الوسائل البديلة لتجديد الاشتراك بخدمة البيانات مثل استخدام التطبيق الخليوي touch mobile app، أو موقع تاتش الالكتروني www.touch.com.lb، أو التوجه إلى أقرب مركز لخدمة الزبائن من ضمن شبكة المراكز المتوزعة في مختلف المناطق اللبنانية، أو لدى وكلاء تاتش المعتمدين، أو استخدام الخدمة الذاتية المتوفرة للزبائن لدى التواصل مع مركز الاتصال.

وختمت: “يعمل الفريق التقني على نظام بديل لاستعادة كافة الخدمات في اسرع وقت ممكن، وستبقي الشركة زبائنها على علم بكل تطور في هذا المجال”.

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