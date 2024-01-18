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بيان لاتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بشأن "ميثاق الشرف"!

منذ ساعة واحدة
مدرسة - تعبيرية

مدرسة - تعبيرية

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بعدما وصلت صباح اليوم النسخة الأخيرة من “ميثاق الشرف” الذي أعدته اللجنة المكلفة من وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، وبعد دراسة معمقة للنص وانطلاقًا من مسؤوليته التربوية، وتعاطيه بإيجابية مع قضية إنصاف المعلمين المتقاعدين، وفي إطار التواصل الدائم مع نقيب المعلمين، تمنى الاتحاد على الحلبي إعطاء مزيد من الوقت لاستكمال دراسة المشروع.

كانت المعلومات قد أفادت بأن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، اعتذر في اللحظة الأخيرة عن حضور الاجتماع في وزارة التربية، لتوقيع الاتفاق بين الاتحاد ونقابة المعلمين، برعاية الوزير عباس الحلبي.

في وقت أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال اتصال مع “الجديد”، أنه دعا المجلس التنفيذي للنقابة إلى اجتماع عند الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار بناء على تفويض الجمعيات العمومية، إما البدء بالإضراب اعتبارًا من يوم غد وإما ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

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