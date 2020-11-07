بيان لتجمع مزارعي الجنوب حول كيفية احتساب حقوق تجار الموز

أصدر تجمع مزارعي الجنوب البيان التالي: “بعد المداولات بين الفاعليات الزراعية والنقابات المعنية (نقابة تجمع مزارعي الجنوب، نقابة مزارعي الحمضيات والموز والفواكه الاستوائية في الجنوب والاتحاد التعاوني الإقليمي في جنوب لبنان)، وبناء على موافقة تجار الموز، تقرر اعتماد ما يلي:

1- اعتماد التحويل في وزن الموز على الرطل على النحو التالي: كل رطل يساوي الوزن بالكلغ مضروبا ب40% بدل أن يكون مضروبا ب39% كما كان في السابق، وهذا يؤدي إلى زيادة 5.2% للمزارعين وخفض قيمة الكوميسيون للتجار بنفس المعدل.

2- إن الكوميسيون أي العمولة أصبحت موحدة على الوزن فقط بحسم من 15% إلى 20% (وزنا ومالا كحد أقصى) بدل من 15% وزن + 6% قيمة مالية.

لذلك على المزارعين أخذ العلم والبيع على هذا الأساس صونا لمصلحتهم وحقوقهم. ويطلب إلى الأخوة المزارعين الإستحصال على فاتورة مفصلة بكيفية إجراء الحساب ويعمل بهذا الإتفاق فورا”.