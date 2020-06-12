بيان لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى شركات الصيرفة من الفئة “أ”

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

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طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من  كل شركات الصيرفة من الفئة “أ” التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقدا من شركات تحويل الأموال OMT,OCI,Masri أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك وفقا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميا (3940 – 3910).

كما طلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان

وصدر عن حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة البيان الآتي:

“عطفا على بياننا الصادر في 2020/6/9 والمتعلق بآلية بيع وتسليم شركات الصيرفة الدولار، نطلب من كل شركات الصيرفة من الفئة “أ” التقدم بطلبات حصولها على الدولار نقدا من شركات تحويل الأموال OMT,OCI,Masri أو مباشرة من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك وفقا للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يوميا (3940 – 3910).

كما يطلب من شركات الصيرفة إرسال جدول يومي بأسماء المستفيدين والمبالغ والتعليل، على أن يتم مراجعة هذا الجدول من قبل لجنة في مصرف لبنان”.

وفيما عملية التوزيع لأسماء التعيينات كانت تجري على طاولة الحكومة، كان سعر صرف الدولار يلامس بل يتخطى عتبة الـ5000 ليرة في السوق السوداء دون أن يرف للحكومة ورئيسها أي جفن أو أن يوضحوا للرأي العام اللبناني حقيقة ما يجري، بل اكتفى بكلام عام اشتهر به منذ تسلمه مهامه بأن قال إنه يتابع الموضوع رامياً المسؤولية على الاخرين والمجهولين، فيما اللبنانيون لا زالوا ينتظرون ترجمة الوعود الخلّبية من الحكومة بخفض سعر الصرف وخفض الأسعار.

 

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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