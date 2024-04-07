بيان لحزب الله عن المسيّرة التي تمّ إسقاطها

أصدر حزب الله بيانا جاء فيه: “عطفاً على بيان المقاومة، تم التأكد أنّ الطائرة المُسيرة المسلحة هي من نوع هرمز ٩٠٠ وقد تم اسقاطها فوق الأراضي اللبنانية اقتضى التوضيح والتصويب”.

فيما بث الإعلام الحربي لحزب الله، مقطع فيديو يوثق عملية استهداف طائرة مسيّرة مسلّحة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من نوع هرمز 900، وإسقاطها فوق الأراضي اللبنانية.

فيما أوضح الجيش الإسرائيلي أن سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو في الأراضي اللبنانية تم بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.

ورداً على إسقاط المسيرة الإسرائيلية نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على منطقة البقاع اللبنانية في ساعة متأخرة (السبت 6-4-2024)، حيث أشار مصدران امنيان لرويترز أن الهجوم الإسرائيلي استهدف معسكر تدريب لحزب الله في قرية جنتا بالقرب من الحدود مع سوريا.