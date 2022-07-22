الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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بيان للأمن العام حول جواز السفر اللبناني وزيارة الأماكن المقدّسة

منذ 4 دقائق
جوازات سفر لبنانية

جوازات سفر لبنانية

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صدر عن المديرية العامة للأمن العام، ما يلي:

بنتيجة المباحثات التي أجراها مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم أثناء زيارته الأخيرة إلى جمهورية العراق، تم التوافق على السماح للرعايا اللبنانيين من زوّار الأماكن المقدسة بدخول الأراضي العراقية سنداً لجوازات سفر مجدّدة ضمن الشروط الآتية:

– أن يكون جواز السفر من أنموذج ” 2003 ” أو جواز بيومتري مجدّد لمدة لا تقل عن ستة أشهر موشح بتأشيرة دخول صالحة صادرة عن السلطات العراقية المختصة.
– أن يظهر الرسم الشمسي على الجواز عدم تبدّل في ملامح صاحب العلاقة.
– أن تكون الزيارة حصراً لزيارة الأماكن المقدّسة.

على الراغبين بالسفر إلى جمهورية العراق لزيارة الأماكن المقدّسة حصراً، من حاملي جوازات السفر اللبنانية المنتهية، أو تلك التي تقل صلاحيتها عن ستة أشهر التقدّم من مراكز الأمن العام الإقليمية لتجديد جوازات سفرهم لمدة سنة واحدة بعد تسديد الرسم المتوجب وضم المستندات الآتية:

1- جواز سفر لبناني (انموذج 2003، جواز سفر بيومتري) غير متلف منتهي أو صلاحيته أقل من ستة أشهر مع صورة عنه.
2- بطاقة هوية مع صوره عنها أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخ صدوره لأكثر من ثلاث سنوات مع صورة عنه.

وتعتبر هذه الجوازات الممدّدة صالحة للسفر إلى جمهورية العراق لزيارة الأماكن المقدّسة حصراً.

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