بيان للدفاع المدني يكشف عن حصيلة الناجين من "حادثة التلفريك"!

صدر عن الدفاع المدني اللبناني بيان جاء فيه: “عند الساعة 11:20 من تاريخ اليوم الواقع في 28-12-2023 تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغا يفيد عن عطل في التلفريك أدى إلى اصطدام مقصورتين فارغتين ببعضهما وتعطل حركة المقصورات الأخرى التي تضم بداخلها عددًا من الركاب من مختلف الأعمار بينهم العديد من الأطفال وامرأة حامل”.

وأضاف، “التزاما بتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي توجهت الاستاذة ريما المر، نائب المدير العام للدفاع المدني للمتابعة عن كثب مسار العمليات التي نفذها عناصر الدفاع المدني الذين حضروا الى الموقع من مراكز متعددة وتعاونوا مع فوج المجوقل لدى الجيش اللبناني على تنفيذ عمليات الإنقاذ”.

وتابع البيان، “قد استقدم السلم الآلي من مقر العمليات المركزية، وبوشرت عمليات الإنقاذ على الفور وانتهت عند الساعة 18:45. ومن أبرز المعوقات التي اعترضت سير العمل وعورة المنطقة، فتمت الاستعانة بـ”ونش” خاص/عدد 2 للوصول إلى المقصورات العالقة في مكان مرتفع وذلك عقب اتصال رئيس اتحاد بلديات جونية الذي استفسر عن إمكانيات الدفاع المدني بهذا الشأن”.

واستكمل، “استقدم عناصر فرق الإنقاذ الجبلي لدى الدفاع المدني وعملوا على انقاذ الركاب العالقين داخل مقصورات التلفريك”.

وختم البيان، “بلغت حصيلة الناجين من هذه الحادثة 40 مواطنا وقد تم التأكد من سلامة الركاب جميعا”.