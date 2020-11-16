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بيان لمصرف لبنان يتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج

16 - نوفمبر - 2020
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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اصدر مصرف لبنان بياناً حول التحاويل إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج.

بيان

بيان

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