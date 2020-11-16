الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1442 ﻫ - 17 نوفمبر 2020
تابعنا على
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
فيديو
استمع لاذاعتنا
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
فيديو
تابعنا على
أخبار لبنان
بيان لمصرف لبنان يتعلق بالتحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج
16 - نوفمبر - 2020
مصرف لبنان
A
A
A
طباعة المقال
اصدر مصرف لبنان بياناً حول التحاويل إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج.
بيان
المزيد من أخبار لبنان
إدارة الكوارث في صور: 33 اصابة مؤكدة وارتفاع العدد التراكمي إلى 2841 حالة
مستشفى الحريري الجامعي: تسجيل 85 اصابة و31 حالة حرجة
في رابع أيام الأقفال.. كم بلغت محاضر المخالفات؟
مواضيع قد تهمك
مواضيع قد تهمك
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء يلامس عتبة جديدة… بانتظار “الحكومة المستحيلة”
كورونا
تقنية جديدة لمراقبة موعد الإصابة بـ”عدوى كورونا”
هل توجد كائنات فضائية… الأزهر يجيب مستشهداً بآية قرآنية