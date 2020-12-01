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بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال ت2

منذ 18 دقيقة
معهد البحوث الصناعية

معهد البحوث الصناعية

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أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الثاني 2020. وجاء في البيان ما يلي:

– البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1.980 بيان جمركي
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 37 بيان جمركي
– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 515 بيان جمركي
– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 522 بيان جمركي
– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 906 بيان جمركي
– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 874 بيان جمركي
– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 38 بيان جمركي
وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (24)، بلاط سيراميك وأدوات صحية، (11).

علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 35 بيان جمركي
– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيان جمركي
وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل – نسبة المواد الفعالة 5.8%- 11460 كغ – سوريا – معبر المصنع / مسحوق غسيل – نسبة الملح 24.85% – 10000 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/ مسحوق غسيل – نسبة الملح 62.9% – 25500 كغ – تركيا – مرفأ بيروت.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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