بيان لمعهد البحوث الصناعية عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال ت2

أصدر معهد البحوث الصناعية بيانا عن أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلف المعهد تطبيقها خلال شهر تشرين الثاني 2020. وجاء في البيان ما يلي:

– البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 1.980 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 37 بيان جمركي

– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 515 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 522 بيان جمركي

– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 906 بيان جمركي

– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 874 بيان جمركي

– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 38 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (3)، أجهزة ولوازم كهربائية (24)، بلاط سيراميك وأدوات صحية، (11).

علما بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 35 بيان جمركي

– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل – نسبة المواد الفعالة 5.8%- 11460 كغ – سوريا – معبر المصنع / مسحوق غسيل – نسبة الملح 24.85% – 10000 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس/ مسحوق غسيل – نسبة الملح 62.9% – 25500 كغ – تركيا – مرفأ بيروت.