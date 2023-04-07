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بيان لمولوي بشأن التعديات على أملاك الدولة في الجنوب

منذ 4 دقائق
وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي

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أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في بيان، أنه “بناء لعديد من الشكاوى التي وردت الى وزارة الداخلية والبلديات حول تفاقم التعديات على أملاك الدولة وخصوصا في بعض مناطق جنوب لبنان وبعد طرح القضية على اجتماع مجلس الامن الداخلي المركزي الأخير، وبناءً لتوجيهات مولوي، توجهت قوّة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعملت على إزالة عدد من التعدّيات وتوقيف مخالفين”.

وشدّد مولوي على أنه “لا مجال الا بتطبيق القانون وتثبيت منطق الدولة”.

وأشار إلى أنه “سيصار الى فتح تحقيق ومحاسبة جميع المخالفين والمقصرين”.

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