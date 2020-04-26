بيان لوزير الداخلية “محمد فهمي” عشية البدء بتخفيف إجراءات التعبئة

وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي البيان التالي:

 

يصادف يوم غد الاثنين انطلاق المرحلة الأولى من تخفيف الإجراءات التي اتخذت سابقا للحد من انتشار جائحة كورونا.

من اجل السلامة العامة وسلامة كل مواطن وبهدف النجاح في تنفيذ كافة المراحل للعودة إلى الحياة الطبيعية، نتمنى على جميع المواطنين التقيد بإجراءات السلامة العامة ووضع كمامة اثناء وجودهم خارج المنزل.

وفي حال عدم توفر الكمامات بحوزة المواطنين نرجو منهم الاستحصال عليها من قبل العناصر الامنية التي ستقوم بتوزيعها على الحواجز أو تغطية الأنف والفم بمنديل من قماش حفاظًا على سلامتهم.

شاهد أيضاً

غرفة العمليات الوطنية: التقرير اليومي عن آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا

صرّافو لبنان يحتكرون السيولة.. هل من دور لحزب الله؟

بورصة المواد الغذائية.. ارتفاع الأسعار بحسب ارتفاع سعر الدولار

وزارة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الى 707

أضف موقعنا لقائمة البرامج

إضافة
×