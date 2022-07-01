بيان مفصل لمعهد البحوث الصناعية حول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة

صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان يتناول أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر حزيران 2022:

– البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.248 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 46 بيان جمركي

– البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 618 بيان جمركي

– البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 549 بيان جمركي

– البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 2.035 بيان جمركي

– البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.722 بيان جمركي

– البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 67 بيان جمركي

وتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (6)، أجهزة ولوازم كهربائية (37)، زيت هيدروليك (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (15)، منتجات ورقية

وقطنية ومنسوجات (3)، أدوات طبية (2)، أجهزة طاقة (3).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

– البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج

أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 58 بيان جمركي

– البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 9 بيان جمركي

وهي مفصّلة على الشكل التالي:

مسحوق غسيل- نسبة الملح 13.25% و نسبة المواد الفعالة 7.3%- 930 كغ – مصر – مرفأ بيروت/ مسحوق غسيل – نسبة الملح 11.1% و نسبة المواد الفعالة6.6 % – 21600 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس / مسحوق غسيل – نسبة الملح 67% و نسبة المواد الفعالة2.5 % – 700كغ – المانيا – مرفأ بيروت / مسحوق غسيل – نسبة الملح 82% و نسبة المواد الفعالة1 % – 20000 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس / شوكولا – تلوث جرثومي – 2381 كغ – تركيا – مرفأ طرابلس / مهارس كهربائية – دون فاصل أمان – 276 قطعة – الصين – معبر المصنع / أدوات لطب الأسنان – عدم تأمين الشهادات المطلوبة و عدم وجود المعلومات التقنية – 1100 قطعة – الصين – مطار بيروت / جهاز طبي – عدم تأمين الشهادات المطلوبة – قطعة واحدة – الهند – مطار بيروت / الواح طاقة شمسية – بضاعة مستعملة – 200 قطعة – المانيا مرفأ بيروت.