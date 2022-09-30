الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بيان من الأمن العام... هذا ما جاء فيه

منذ 10 دقائق
الأمن العام

الأمن العام

A A A
طباعة المقال

أعلنت المديرية العامة للأمن العام ان جريدة “الأخبار” نشرت في عددها الصادر اليوم بتاريخ ٣٠ أيلول ٢٠٢٢، مقالاً بُنيَ على معلومات مغلوطة تحت عنوان “عميل لحديّ يعود عبر المطار بلا توقيف”.

وأسفت المديرية العامة للأمن العام في بيان، لعدم توخي الدقة والحذر من قبل الصحيفة المذكورة سيّما أن الموضوع يتعلّق بمكافحة العملاء لصالح العدو الاسرائيلي في لبنان والذي هو على رأس أوليات المؤسسة.

وأوضحت ان العميل ن.ع. قد أوقف من قبل الأمن العام اللبناني بتاريخ 29/08/2022 في مطار بيروت الدولي لوجود تدبير عدلي صادر بحقه لانتماءه “لميليشيا لحد” ومغادرة لبنان عبر فلسطين المحتلة.
وأحيل المذكور بتاريخ 31/08/2022 من دائرة التحقيق الامني الى مديرية المخابرات – فرع التحقيق انفاذاً لإشارة القضاء المختص.

    المزيد من أخبار لبنان

    مصرف لبنان
    بيان جديد من مصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟
    مجلس النواب في وسط بيروت
    جلسة الانتخاب عززت آمال السياديين... هل يبنى عليها لإيصال الرئيس؟
    الأفران
    تحذير من الأفران... لن نرضى بفوضى!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    علم القوات اللبنانية
    الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
    إطلاق نار (تعبيرية)
    قتل ابنه ثمّ انتحر.. جريمة مروّعة تهزّ بعلبك
    وزير المالية يوسف الخليل
    وزير المالية: المركزي سيستخدم سعر صرف قدره 15000 ليرة مقابل الدولار