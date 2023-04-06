بيان من الجيش اللبناني حول حادثة "صواريخ الجنوب"

أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على “تويتر” أنّه “بتاريخ 6/ 4/ 2023 أطلِق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأضاف: “يقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

بتاريخ ٦/ ٤/ ٢٠٢٣ أطلِق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. يقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/JF0QDObD8t — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 6, 2023

من جهتها،أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو على اتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، وذلك على خلفية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل بعد ظهر اليوم الخميس.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغها أنه فعّل نظام القبة الحديدية الدفاعي رداً على ذلك.

وحذرت اليونيفيل في تعليقها الأول على حادثة إطلاق الصواريخ من أن “الوضع الحالي خطير للغاية”، وحثت على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.