بيان من “الخارجية” حول المنحة الطلابية المقدمة من “الريجي”‏

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنه “اعتمدت اللجنة المشتركة المؤلفة من وزارتي الخارجية والمغتربين (المستشار منير عانوتي) والتربية والتعليم العالي (ايلي مخايل استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية) و(الاستاذ ايلي البيطار) المكلفة تقييم ملفات الطلاب المتقدمين للحصول على المنحة على معايير واضحة وموحدة للتقييم بحسب المستندات التي تقدم بها كل طالب.
وأضفت في بيان: “وصل عدد الطلبات المستوفية الشروط الى ٨٩٠ طلباً، عند اقفال باب التقديم. ووفقا لشروط المنحة، يحق لأي طالب لبناني التقدم للحصول على المنحة شرط تقديم الطلب ضمن المهلة، وأوصت اللجنة بتوزيع مبلغ ال ٨٠٠ ألف دولار بالتساوي على كل من تقدم بطلب مستوفي الشروط، أي ٨٩٠ مستفيداً وقد حرصت الوزارة على نشر لائحة الاسماء كاملة على موقعها الالكتروني فور صدورها حرصا على الشفافية”.